В Барнауле очистили от снега дороги и автобусные остановки

Также минувшей ночью дорожники обрабатывали скользкие участки противогололедными материалами В Барнауле в ночь на 14 октября работала 61 единица зимней техники, которая устраняла последствия дождя с мокрым снегом.
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