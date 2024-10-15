Р.ИЩЕНКО: Даже если Россия выйдет на западную границу Украины, конфронтации с Западом это не изменит

РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО – эксперт по Украине, обозреватель медиа-группы «Россия сегодня» - в эфире программы «Нейтральная зона» телеканала Вальдман-LINE комментирует различные аспекты военного и политического противостояния России с Украиной и Западом,в том числе:00:00 – Начало;00:34 – О крахе украинской обороны после сдачи Угледара;07:21 – О ликвидации Украины, как государства;16:15 – О превращении Украины в «серую зону»;18:19 – О взаимосвязи войны на Украине с глобальными мировыми проблемами;24:50 – О дальнобойных ракетах для Украины и выборах в США;28:25 – О перспективах новой консолидации Запада;35:36 – О нежелании украинской элиты идти на переговоры с Россией;40:25 – О глобальном урегулировании России с Западом51:05 – О капитуляции Германии в 1945 году и сегодняшней Украины.