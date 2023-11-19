20 животов, которые надо немедленно почесать

Приятно бывает, знаете ли, почесать пузико какому-то животному, но на самом деле за этим стоит нечто большее — зверь, подставляющий тебе свой живот, демонстрирует таким образом доверие и готовность к подчинению.
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