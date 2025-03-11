Шеремет: Россия не позволит обмануть себя в украинском конфликте

Россия не стремится к продолжению кровавого конфликта Россия не заинтересована в эскалации конфликта на Украине и не допустит обмана, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя переговоры между Украиной и США, сообщает ТАСС.