Добро и Зло. Правда

СТ

Сергей Татаринцев

США террористическое государство,было,будет,остаётся и останется им навсегда.Пока их не уничтожишь,то террор их не прикратится никогда.Они держат страны всего Мира в страхе и полном подчинении и повиновении.И только Россия способна им противостоять в их агрессии и терроре и покончить с этим мировым злом и однополярным миром.Западная Европа это вообще отдельная планета,тоже возомнила себя вершительницей людских судеб и жизней. Победа России всё поставит на свои места.Всевышний всегда на стороне правды и человеколюбия!!!Победа будет за нами!!!