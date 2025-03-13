Александр Роджерс Все европейские (и западные в целом) демократы и гуманисты более десяти лет рассказывали нам, какой ужасный диктатор Асад и как он должен уйти для торжества демократии.
Добро и Зло. Правда
Комментарии
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СТ
Сергей Татаринцев
США террористическое государство,было,будет,остаётся и останется им навсегда.Пока их не уничтожишь,то террор их не прикратится никогда.Они держат страны всего Мира в страхе и полном подчинении и повиновении.И только Россия способна им противостоять в их агрессии и терроре и покончить с этим мировым злом и однополярным миром.Западная Европа это вообще отдельная планета,тоже возомнила себя вершительницей людских судеб и жизней. Победа России всё поставит на свои места.Всевышний всегда на стороне правды и человеколюбия!!!Победа будет за нами!!!
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12 час.
Михалыч
Их стратегия Золотой миллиард и все красивые слова - это для глупых или фашистских правителей, которые заботятся не о своем народе, а только о своем БАБЛЕ!!! Кто это понимает - должен объединить усилия с Россией, а не быть наблюдателем. Иначе мир ПОГИБНЕТ!!!
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10 час.
Семен Демин
Автор стократ прав!
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9 час.
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