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Регионы России

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Команда ХМАО-Югры одержала победу в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону

Команда ХМАО-Югры одержала победу в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону

Команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стала победителем эстафеты на чемпионате России по летнему биатлону, который прошёл в Чебоксарах.

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