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Оборот предприятий химпрома Москвы вырос почти на 15% в 2024 году

Оборот предприятий химпрома Москвы вырос почти на 15% в 2024 году

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что оборот городских компаний по производству химической продукции в 2024 году достиг 289 млрд рублей, что на 14,7% превышает показатель 2023-го в сопоставимых ценах.

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