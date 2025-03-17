Оборот предприятий химпрома Москвы вырос почти на 15% в 2024 году

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что оборот городских компаний по производству химической продукции в 2024 году достиг 289 млрд рублей, что на 14,7% превышает показатель 2023-го в сопоставимых ценах.