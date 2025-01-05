Крупнейшая катастрофа в истории Европы: как Великобритания стала островом

Сегодня сухопутную связь между Великобританией и континентом обеспечивает Евротоннель. Однако были времена, когда из Европы на Британские острова можно было пройти, не замочив ног, там, где сейчас разлился Ла-Манш.
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