В ЦАХАЛ заявили о ликвидации двух членов "Хезболла" на юге Ливана

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила данные о двух ликвидированных участниках ливанского шиитского движения "Хезболла" в результате удара, который был нанесен по югу Ливана.
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