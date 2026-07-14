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Русская весна

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Около 600 наблюдателей подготовят в России перед выборами в Госдуму

Около 600 наблюдателей подготовят в России перед выборами в Госдуму

Около 600 экспертов в области общественного наблюдения за выборами планируют подготовить в России в преддверии выборов в Госдуму, об этом газете «Ведомости» рассказал директор Института дополнительного образования РГГУ Владимир Шуников.

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