Глава МИД Ирана заявил о нежизнеспособности СВПД

Тегеран не может вернуться к возобновлению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в его текущем виде, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью изданию Khabar-e Online.
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