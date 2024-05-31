Житель ХМАО привлечен к ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по сообщению о том, что неизвестный срывает с автомобилей георгиевские ленты во дворе многоквартирного дома в Сургуте, был установлен 19-летний подозреваемый.