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Биточки паровые Белип, рецепт разработан клиникой лечебного питания при Институте питания РАМН

ИНГРЕДИЕНТЫ 200 г филе трески немного размоченного в молоке или в воде мякиша белого хлеба творог – нежирный, 200 г яйцо – 1 шт ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Шаг 1 Рыбу пропустить через мясорубку, добавить творог, яйцо и размоченный хлеб.

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