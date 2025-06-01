Зачем был построен один из самых узких переулков в мире

Стокгольм - столица Швеции город, где древнее наследие уживается с передовыми инновациями. Этот величественный город, разбросанный по архипелагу из четырнадцати островов, окутан аурой тайны и предлагает захватывающие панорамы водных просторов и, конечно, архитектурных шедевров.
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