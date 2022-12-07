Президент РСПП Александр Шохин рассказал Геннадию Парахину о перспективах Орловской области

О чём шла речь на форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге? В каком районе Орловщины родился президент РСПП Александр Шохин? Почему на международный форум не поехала делегация от Орловской области? У кого из региональных промышленников теперь появятся драйверы развития? Эти и другие темы смотрите в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно» с экс-руководителем Департамента промышленности и торговли области, директором по развитию ОАО «Мценский литейный завод» Геннадием Парахиным.