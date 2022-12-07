Орелtimes

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дэб Юг
    Надо строить укрепления. На бизнесменов надежды нет.В Орловской облас...
  • StarPer
    Д.Б.Орловский депутат...
  • Николай Николаевич
    Что-то у КПРФ с головой случилось. Совсем потеряли?!Василий Иконников...

Президент РСПП Александр Шохин рассказал Геннадию Парахину о перспективах Орловской области

Президент РСПП Александр Шохин рассказал Геннадию Парахину о перспективах Орловской области

О чём шла речь на форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге? В каком районе Орловщины родился президент РСПП Александр Шохин? Почему на международный форум не поехала делегация от Орловской области? У кого из региональных промышленников теперь появятся драйверы развития?  Эти и другие темы смотрите в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно» с экс-руководителем Департамента промышленности и торговли области, директором по развитию ОАО «Мценский литейный завод» Геннадием Парахиным.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх