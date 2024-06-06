В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб

Злоумышленника разыскиваютСтрельба произошла на западе Москвы. По предварительным данным, мужчина открыл огонь из ружья в районе Фили-Давыдково, один человек погиб, пишет РИА Новости в экстренных службах.
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