Пропавшего в Таиланде 17-летнего россиянина нашли в больнице

Пропавшего на Пхукете 17-летнего российского подростка нашли в больнице, сообщил Telegram-канал русскоязычного сообщества в Таиланде «Паттайя от А до Я».
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