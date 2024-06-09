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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайри Ирвинг: «Взаимодействовать с фанатами «Бостона» всегда весело. Это делает спорт и связанные с ним истории интересными»

«Взаимодействовать с фанатами в Бостоне всегда весело. Я перевернул эту страницу в истории, но люди продолжают спрашивать меня об этом и о моих мыслях, и это нормально.

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