Жители Газы возвращаются домой после объявления перемирия между Израилем и ХАМАС

Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy Люди возвращаются в сектор Газа после объявления перемирия Израиля с ХАМАС даже несмотря на то, что множество домов и других зданий буквально превращены в руины бомбардировками армии еврейского государства (ЦАХАЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии