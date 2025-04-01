В Госдуме предлагают продлить пособия многодетным

Предложение позволить многодетным родителям пользоваться господдержкой даже после того, как их старший ребенок достиг совершеннолетия и стал самостоятельным, уже неоднократно звучало от депутатов Государственной Думы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии