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Куда девается жир при похудении?

Куда девается жир при похудении?

Фото ASTRID & HANNS-FRIEDER MICHLER/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images Расщепляется Когда организму не хватает питательных веществ, в клетках жировой ткани (адипоцитах) начинается процесс расщепления жира для получения энергии из его запасов.

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