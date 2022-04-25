Куда девается жир при похудении?

Фото ASTRID & HANNS-FRIEDER MICHLER/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images Расщепляется Когда организму не хватает питательных веществ, в клетках жировой ткани (адипоцитах) начинается процесс расщепления жира для получения энергии из его запасов.
Фото ASTRID & HANNS-FRIEDER MICHLER/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images Расщепляется Когда организму не хватает питательных веществ, в клетках жировой ткани (адипоцитах) начинается процесс расщепления жира для получения энергии из его запасов.
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