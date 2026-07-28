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Тульские новости

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МЧС Тульской области проверило все детские лагеря в Тульской области

МЧС Тульской области проверило все детские лагеря в Тульской области

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Сергей Заборовский на оперативном совещании губернатора доложил, что в рамках летней оздоровительной кампании главным управлением МЧС России по Тульской области взяты на контроль все детские лагеря.

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