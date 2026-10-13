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«Я слишком много знаю в этой ситуации и полностью его понимаю». Слуцкий встал на сторону Марио Фернандеса

«Я слишком много знаю в этой ситуации и полностью его понимаю». Слуцкий встал на сторону Марио Фернандеса

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в новом выпуске FONtour высказался о скандальном переходе Марио Фернандеса в «Зенит» в 2023 году, после которого футболиста стали называть предателем многие болельщики армейцев.

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