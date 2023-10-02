Рабочее место школьника дома: как правильно выбрать мебель

Для того, чтобы учиться эффективно, нужно правильно организовать рабочее место. Сейчас, когда большая часть учебного процесса проходит в интернете, важно обеспечить удобство и функциональность зоны для занятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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