Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
    Для происходящего существует вполне себе конкретное медицинские определение- старческий маразм. И её действия можно ...Это даже не дно: ...
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    Очень похоже на маразм.Это даже не дно: ...
  • Валентин Щербаков
    Может хватит будоражить народ писаниной про эту конченую безмозглую старуху, эту врожденную русофобку и безголосую ша...Это даже не дно: ...

«Фродекс» представит новую систему Vulns.io Enterprise VM на форуме «Территория безопасности 2024»

«Фродекс» представит новую систему Vulns.io Enterprise VM на форуме «Территория безопасности 2024»

На предстоящем форуме «Территория безопасности 2024: все pro ИБ» одним из ведущих отечественных разработчиков новых технологий и продуктов кибербезопасности, компанией «Фродекс», будет презентована новая разработка —  Vulns.

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