Звездный туман. Как создавались мифы о космонавтике и где искать "черные дыры" ее истории

Как готовились к полету Гагарина и почему без российских ученых человечество не полетит на Марс День космонавтики – это повод не только для гордости за покорителей космических просторов, но и для размышлений о сегодняшнем Дне космонавтики, а также ее истории.
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