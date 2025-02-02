Президент Мексики предупредила США о серьезных последствиях введения пошлин

Пошлины в размере 25%, введенные США на товары из Мексики, будут иметь последствия для обеих сторон, в том числе для американской экономики, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум 3 февраля в соцсети Х.
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