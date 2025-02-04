НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФинФакс

1 подписчик

Прибыль Райффайзенбанка в России снизилась на 34,9% в 2024

Прибыль Райффайзенбанка в России снизилась на 34,9% в 2024

Прибыль Raiffeisen Bank International (RBI) после налогообложения от операций в России за 2024 год составила 873 млн евро, что на 34,9% меньше по сравнению с 2023 годом, указано в финансовом отчете, опубликованном в феврале 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх