Прибыль Райффайзенбанка в России снизилась на 34,9% в 2024

Прибыль Raiffeisen Bank International (RBI) после налогообложения от операций в России за 2024 год составила 873 млн евро, что на 34,9% меньше по сравнению с 2023 годом, указано в финансовом отчете, опубликованном в феврале 2025 года.
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