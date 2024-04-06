Экс-постпред США при НАТО потребовал обращаться с Россией как со сверхдержавой

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Соединенные Штаты должны смириться с тем, что Россия снова станет сверхдержавой, и относиться к ней соответствующе, пишет экс-постпред США при НАТО Хантер в статье для RS.