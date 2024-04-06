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  • Юрий Николаев
    Не понятно, а где наш СК?! Почему они не займутся в плотную этой ПАДАЛЬЮ абашиным?!!!Увы, не все мечта...
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Экс-постпред США при НАТО потребовал обращаться с Россией как со сверхдержавой

Экс-постпред США при НАТО потребовал обращаться с Россией как со сверхдержавой

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Соединенные Штаты должны смириться с тем, что Россия снова станет сверхдержавой, и относиться к ней соответствующе, пишет экс-постпред США при НАТО Хантер в статье для RS.

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