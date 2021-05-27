Американские ученые предупредили о новой опасности холестерина

Такой вывод сделали американские ученые в ходе своего исследования. В результатах, приведенных в журнале PLOS Medicine, сообщается, что появлению недуга способствует развитие сосудистой деменции, которая также приводит и к других формам слабоумия.
Такой вывод сделали американские ученые в ходе своего исследования. В результатах, приведенных в журнале PLOS Medicine, сообщается, что появлению недуга способствует развитие сосудистой деменции, которая также приводит и к других формам слабоумия.
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