За 10 дней конфликта - убить треть жителей России. Украинец напомнил о плане в биолабораториях

Называющий себя мэром Геническа Станислав Бунятов – впрочем, сейчас он скорее военный блогер, а в прошлом участник военных националистических объединений, напомнил о биолабораториях, которые в начале конфликта обнаружили в Мариуполе.
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