Отрывок из «Сумерек богов» — анимации про любовь, потерю и месть Netflix поделил...

Отрывок из «Сумерек богов» — анимации про любовь, потерю и местьNetflix поделился отрывком из мультсериала для взрослых «Сумерки богов» — «совершенно нового, смелого и захватывающего видения скандинавской мифологии» со всякими непотребствами.
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