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Минфин Египта: власти знают, как справляться с влиянием антироссийских санкций

Минфин Египта: власти знают, как справляться с влиянием антироссийских санкций

Как заявил на полях весенней конференции Международного валютного фонд и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов страны Мухаммед Мааит, Египет знает, как справляться с влиянием западных санкций в отношениях с Россией.

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