5 сытных перекусов, которые помогут укрепить и сбалансировать здоровье кишечника

Перекусы в середине дня, насыщенные клетчаткой, пробиотиками и другими полезными для кишечника питательными веществами, обеспечивают вас энергией надолгоДействительно ли закуски, за которыми вы тянетесь каждый день, насыщают вас до следующего полноценного приёма пищи? Если вы будете питаться в течение дня такими питательными веществами, как белок, клетчатка, полезные жиры и антиоксиданты, то не только подавите полуденный голод, упадок настроения и энергетические спады, но и улучшите работу кишечного микробиома, за что вам будет благодарен весь ваш организм.