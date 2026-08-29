Польская полиция задержала более 1000 человек, связанных с околофутболом

Более 1000 человек, связанных с околофутбольной средой задержала полиция Польши с начала года, сообщила пресс-служба Главного управления полиции Польши, 25 августа сообщает RMF FM.
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