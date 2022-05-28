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Устали делить одну ванную: Украинцы массово бегут из Польши

Устали делить одну ванную: Украинцы массово бегут из Польши

О массовом исходе украинцев из Польши сообщила британская газета The Economist. Авторы материала отмечают, что тяжелее всего в Польше приходится так называемым "белым воротничкам", которые вынуждены браться за непривычную для себя тяжёлую работу.

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