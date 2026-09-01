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Царьград

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Пашинян и Путин обсудили возможность референдума в Армении

Пашинян и Путин обсудили возможность референдума в Армении

В Бишкеке Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили возможность проведения референдума в Армении касательно выбора между ЕС и ЕАЭС.

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