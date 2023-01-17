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РИА Новости: В Старом Осколе более 54 тысяч человек остались без теплоснабжения

РИА Новости: В Старом Осколе более 54 тысяч человек остались без теплоснабжения

В Белгородской области в городе Старый Оскол из-за аварии на теплотрассе без теплоснабжения остались более 54 тысяч человек.

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