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Царьград

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Михаил Шуфутинский пытается избавиться от особняка за границей уже шесть лет - потрачены миллионы

Михаил Шуфутинский пытается избавиться от особняка за границей уже шесть лет - потрачены миллионы

Михаил Шуфутинский не может долгие годы продать коттедж за рубежом. В него были вложены десятки миллионов рублей как на ремонт, так и на содержание.

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