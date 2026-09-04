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В «Пулково» честно назвали реальную причину задержек рейсов

В «Пулково» честно назвали реальную причину задержек рейсов

Причинами задержек рейсов в «Пулково» стали поздние прибытия самолетов в аэропорт. По словам администрации, это никак не связано с серым небом и затяжным дождем.

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