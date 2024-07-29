Транспортная Инициатива

😄😉😒😘😉😛😊🥹 😀🤨🥰😘😍🤨☺️ 😘😍😀🙂😄😀☺️ 😆🥹🙃🧐 🙁 Весь день в районных пабликах и домовых чатах идёт обсуждение акции #восточкебыстрыйтрамвай Такого количества пересылок, в том числе в личные сообщения, не было уже давно.