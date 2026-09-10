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Бывшего топ-менеджера «Роснано» приговорили к девяти годам колонии

Бывшего топ-менеджера «Роснано» приговорили к девяти годам колонии

Суд назначил бывшему топ-менеджеру «Роснано» штраф 76 млн рублей и запрет на управленческую деятельность в коммерческих организациях на 2,5 года.

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