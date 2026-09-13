Рамафоса: конфликт на Украине оказывает прямое влияние на ЮАР

Конфликт на Украине напрямую влияет на жизнь ЮАР, заявил в беседе с РИА Новости президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.
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