В «Ночь музеев» будут пущены дополнительные автобусные маршруты

Обладатели билетов акции смогут воспользоваться автобусами бесплатно С 23:00 до 06:00 в ночь с 17 на 18 мая между музеями ночной программы в черте города по четырем маршрутам будут курсировать дополнительные автобусы.
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