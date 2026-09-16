Фестиваль кино на политическом языке

Политическая повестка все заметнее присутствует в современном фестивальном кино. Венецианский кинофестиваль этого года — показательный пример: в центре внимания оказались война в Газе, социальное расслоение, отношения общества и власти, историческая память.
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