CNN: Тираннозавр рекс был теплокровным, выяснили учёные

Учёные из Калифорнийского университета выяснили, что тираннозавр рекс был теплокровным. Используя зубы ископаемого, исследователи установили температуру тела динозавра около 36°C.
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