Потерей части своей территории и присутствием на оставшейся иностранных войск заплатит Киев за свою «авантюру», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 декабря в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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