Кравцов заявил об росте числа сдающих ЕГЭ по естественно-научным предметам

Выпускники российских школ стали чаще выбирать для ЕГЭ предметы естественно-научного направления. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил в беседе с телеканалом "Россия 24", сообщает портал Smotrim.
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