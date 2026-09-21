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Один скрытый символ может изменить все: за какие номера штрафуют, а за какие уже лишают прав

Один скрытый символ может изменить все: за какие номера штрафуют, а за какие уже лишают прав

Если на машине забрызгало грязью номер, это уже грозит небольшим штрафом. Но гораздо хуже, когда водитель намеренно скрыл символы — такие действия приводят к куда более серьезным последствиям.

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