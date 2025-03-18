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Неонатальный скрининг в России выявил 1300 случаев редких заболеваний

Неонатальный скрининг в России выявил 1300 случаев редких заболеваний

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что более 2,3 млн новорожденных прошли скрининг на врожденные заболевания в России.

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